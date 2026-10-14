FIS назвала количество квот для российских лыжников на Кубок мира — 2026/2027

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда ответила на вопрос о том, какое количество российских спортсменов получит право стартовать в гонках Кубка мира – 2026/2027.

«В сезоне-2026/2027 у нейтральных спортсменов из России будет такое же количество квот, как было в сезоне-2021/2022», — сообщили в пресс-службе FIS в ответ на запрос «Чемпионата».

Это означает, что российские лыжники получат по 12 квот у мужчин и у женщин, а также 16 квот для персонала. В каждой гонке Кубка мира могут принять участие по шесть спортсменов каждого пола.

В сезоне-2025/2026 в гонках Кубка мира и Олимпиады в Италии участвовали только два российских лыжника – Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.

На текущий момент нейтральный статус от FIS получили шесть спортсменов из России – Коростелёв, Непряева, Сергей Волков, Никита Денисов, Ксения Шорохова и Арина Каличева.

Кроме того, статус также получили три человека из персонала – Данил Акимов, Егор Немтинов и Леонид Виноградов.