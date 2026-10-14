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«Это бред». Свищёв — о том, что FIS запросила у Большунова дополнительные документы

«Это бред». Свищёв — о том, что FIS запросила у Большунова дополнительные документы
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Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищёв опроверг информацию, что трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов вынужден предоставить Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) дополнительные документы по её запросу для получения статуса индивидуального нейтрального атлета (AIN). Ранее об этом сообщало издание Sport24.

«Это бред, он подаёт документы на общих основаниях, как прописано в регламенте. Дополнительные документы не запрашивали. На получение статуса требуется время, это не быстро», — приводит слова Свищёва ТАСС.

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