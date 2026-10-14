FIS предоставил нейтральный статус пяти российским лыжникам

Лыжники молодёжной сборной России Алина Пеклецова, Екатерина Никитина, Екатерина Шибекина, Дмитрий Пузанов и Андрей Сахаров получили статусы нейтральных спортсменов. Информация об этом появилась на сайте Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Ранее нейтральный статус, необходимый для участия в международных соревнованиях в предстоящем сезоне, получили шесть спортсменов из России – Савелий Коростелёв, Дарья Непряева, Сергей Волков, Никита Денисов, Ксения Шорохова и Арина Каличева.

Кроме того, статус также имеют три человека из персонала – Данил Акимов, Егор Немтинов и Леонид Виноградов.