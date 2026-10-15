«Это всё равно Россия». Сундлинг высказалась о лыжниках, получивших нейтральный статус

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Йонна Сундлинг высказалась о российских лыжниках, получивших статус нейтральных спортсменов.

«Считаю очень странным, что это происходит сейчас, учитывая, что ничего не изменилось, и как постоянно раздвигаются границы допустимого ужаса. Конфликт в Украине всё ещё продолжается и ситуация выглядит так, как она выглядит.

Они ведь не выступают за Россию официально, но это всё равно Россия. В каком-то смысле возникает странная ситуация. К ним ведь относятся так же, как и ко всем остальным лыжникам!

Они никогда не разговаривали со мной, разве что мы иногда стояли рядом или здоровались у пьедестала почёта», — приводит слова Сундлинг PT.