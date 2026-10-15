«Не жалуюсь без необходимости». Сундлинг рассказала о травме, полученной в прошлом году

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Йонна Сундлинг рассказала о травме пятки, которую она получила летом 2025 года.

«Была сильная жара, и я много тренировалась. Бегала, прыгала, каталась на лыжероллерах и делала всё, что хотела. Потом получила травму… и с тех пор борюсь с последствиями.

Насколько сильную боль испытывала прошлой зимой? Сложно сказать. Когда привыкаешь к боли, она может накатывать волнами. Но это не повлияло на мои соревнования. Это было самым важным.

Уже несколько раз упоминала об этом вскользь, но, возможно, это мало кого заинтересовало. Но да, я об этом почти ничего не говорила. Не жалуюсь без необходимости. Да и зачем мне тратить на это силы, если всё и так хорошо работает? Если вы затронете эту тему, вам зададут ещё больше вопросов. Я не была нечестной.

Этим летом всё прошло очень хорошо, но это никуда не делось. Всё ещё борюсь с этим. Но это не кажется мне чем-то совершенно чуждым, потому что я уже сталкивалась с этим раньше. Может ли травма потребовать хирургического вмешательства? Это сильно зависит от того, как это выглядит. На данный момент хирургическое вмешательство не требуется. Уверена, что смогу очень хорошо тренироваться», — приводит слова Сундлинг Expressen.