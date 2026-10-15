«Главное — поехать». Тренер Пеклецовой — о желании выступить на этапе Кубка мира в Руке

Тренер обладательницы Кубка России — 2025/2026 20-летней российской лыжницы Алины Пеклецовой Андрей Нутрихин рассказал о желании спортсменки выступить на первом этапе Кубка мира в финской Руке.

«Планировать-то мы можем что угодно, и, конечно, хотелось бы принять участие уже в первом этапе Кубка мира в финской Руке. Главное — туда поехать. Кроме всего прочего, не забывайте, что нужно положительно проявить себя уже на первых стартах внутри России», — приводит слова Нутрихина «РИА Новости Спорт».

Ранее Пеклецова и ещё 10 российских лыжников (Екатерина Никитина, Екатерина Шибекина, Дмитрий Пузанов, Андрей Сахаров, Савелий Коростелёв, Дарья Непряева, Сергей Волков, Никита Денисов, Ксения Шорохова и Арина Каличева) получили от FIS статусы нейтральных спортсменов.