«Попросту могут и не пустить». Тренер Пеклецовой — о допуске лыжницы до этапов Кубка мира

Тренер обладательницы Кубка России — 2025/2026 20-летней российской лыжницы Алины Пеклецовой Андрей Нутрихин считает, что получение спортсменкой нейтрального статуса не гарантирует участие на этапах Кубка мира.

«Конечно, ждали положительного решения FIS. Но нейтральный статус — это ещё полдела. Нужно преодолеть ещё ряд организационных трудностей. Насколько я помню, каждая страна, проводящая какой-либо из этапов Кубка мира, оставляет за собой право одобрения или отклонения въездных виз на свою территорию. То есть попросту могут и не пустить», — приводит слова Нутрихина «РИА Новости Спорт».

В среду FIS предоставила россиянке нейтральный статус на сезон-2026/2027. Также допуск получили Екатерина Никитина, Екатерина Шибекина, Дмитрий Пузанов и Андрей Сахаров.