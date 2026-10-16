«Обещаю фейерверк». Финская порноактриса — лыжнику после его шутки о «секс-автобусе»

В Финляндии произошла интересная ситуация вокруг интервью лыжника Реми Линдхольма. Финн пообщался с журналистами газеты Iltalehti, которые спросили его о фото, где он сидел полуобнажённым в микроавтобусе с подписью bang bus. Линдхольм в шутку заявил, что готов с коллегами по сборной Финляндии сесть в автобус к финской OnlyFans-модели и порноактрисе Сусанне Пенттиля, запустившей тематический «секс-автобус» для съёмок.

Пенттиля отреагировала на интервью в своих социальных сетях: «О, целая команда молодых лыжников. Добро пожаловать! Обещаю фейерверк и расслабление мышц».

Затем появилась реакция Финской лыжной ассоциации, исполнительный директор организации Марлеена Валтасола сообщила, что с лыжником была проведена строгая беседа: «Мы сошлись во мнении, что комментарий Линдхольма нельзя назвать удачным. В следующий раз будет лучше».