«Путь для больших звёзд Путина заблокирован». Норвежский журналист — о санкциях в лыжах

Журналист норвежского издания Dagbladet Эстен Сэтер опубликовал статью, в которой поделился мыслями об отстранении российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой Международной лыжной федерации (FIS) без ограничений.

«FIS ослабила санкции, открыв свои границы для так называемых «нейтральных» россиян, однако, судя по всему, путь для самых больших звёзд Путина всё ещё заблокирован. Угрозы России в адрес Европы по-прежнему означают нечто большее, чем просто развлечение на лыжной трассе.

Даже во всемирном популярном виде спорта, лыжных гонках, испытывающих финансовые трудности, в котором триумфальное возвращение российских спортсменов значительно бы увеличило доходы FIS от ТВ-трансляций, необходимо понимать реальность: для Украины это будет суровая зима, сопровождающаяся ощутимым давлением со стороны России, которое будет ощущаться и в остальной Европе. В такой драматической политической ситуации телевизионные развлечения, связанные с лыжными гонками, отходят на второй план. Это не повод ослаблять санкции против пропагандистского спорта», — написал Сэтер.