15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Терезе Йохауг дебютирует в марафонском беге в декабре 2026 года

Терезе Йохауг дебютирует в марафонском беге в декабре 2026 года
Комментарии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала, что дебютирует в марафонском беге.

— Для меня это очень важно. На прошлой неделе я говорила, что это лишь возможно произойдёт, но теперь я получила стартовый номер.

— Станет ли это первым шагом к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе?
— Да! (Смеётся). Думаю, я сейчас в лучшей своей форме для бега. Никогда ещё я не была в такой хорошей форме, как сейчас, — рассказала Йохауг в своём подкасте.

Дебютным марафоном для 38-летней норвежской спортсменки станет Валенсийский, что пройдёт 6 декабря. До этого Йохауг примет участие в забеге Хиттепланмила.

Материалы по теме
«Мечта есть!» Терезе Йохауг — о желании выступить в марафоне на летних Олимпийских играх
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android