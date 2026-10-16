Терезе Йохауг дебютирует в марафонском беге в декабре 2026 года
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала, что дебютирует в марафонском беге.
— Для меня это очень важно. На прошлой неделе я говорила, что это лишь возможно произойдёт, но теперь я получила стартовый номер.
— Станет ли это первым шагом к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе?
— Да! (Смеётся). Думаю, я сейчас в лучшей своей форме для бега. Никогда ещё я не была в такой хорошей форме, как сейчас, — рассказала Йохауг в своём подкасте.
Дебютным марафоном для 38-летней норвежской спортсменки станет Валенсийский, что пройдёт 6 декабря. До этого Йохауг примет участие в забеге Хиттепланмила.
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