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FIS предоставил нейтральный статус Алёне Плечёвой и Елизавете Маслаковой

FIS предоставил нейтральный статус Алёне Плечёвой и Елизавете Маслаковой
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Российские лыжницы Алёна Плечёва и Елизавета Маслакова получили статусы нейтральных спортсменов. Информация об этом появилась на сайте Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Ранее нейтральный статус, необходимый для участия в международных соревнованиях в предстоящем сезоне, получили 11 спортсменов из России –Алина Пеклецова, Екатерина Никитина, Екатерина Шибекина, Дмитрий Пузанов, Андрей Сахаров, Савелий Коростелёв, Дарья Непряева, Сергей Волков, Никита Денисов, Ксения Шорохова и Арина Каличева.

Кроме того, статус также имеют три человека из персонала – Данил Акимов, Егор Немтинов и Леонид Виноградов.

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