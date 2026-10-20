«Будет сильной и собранной». Шведские лыжницы — о возвращении Карль после дисквалификации

Шведские лыжницы Йоханна Хагстрём, Эмма Рибом и Эбба Андерссон высказались о возвращении немки Виктории Карль после отстранения за нарушение антидопинговых правил до ноября 2026 года.

«Она отбыла дисквалификацию, и, я думаю, нужно просто принять правила. А Виктория — это такая замечательная личность на соревновательной арене. Она действительно дарит радость окружающим, всегда общительна и приятна, поэтому с нетерпением жду встречи с ней в Руке», — приводит слова Рибом Sport Bibeln.

«Всё ещё считаю, что это здорово, что она вернулась. Было совершенно очевидно, что она принимала какие-то лекарства. Но, конечно, всегда нужно быть осторожным, и эта ситуация тому доказательство. Я много с ней общалась раньше, поэтому не думаю, что она намеренно принимала допинг», – сказала Хагстрём.

«Ожидаю от неё только того, что она будет действительно сильной и собранной, когда вернётся. Она уже была такой, когда её дисквалифицировали, поэтому я ожидаю от неё только того, что она будет бороться изо всех сил», – отметила Андерссон.