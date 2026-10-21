В Норвегии выступили против возвращения россиян на международные старты

Глава Норвежской лыжной ассоциации Рогер Финьорд выступил против участия российских спортсменов на международных соревнованиях.

«Наша позиция была неизменной всё время. Мы не хотим участия России.

Эту позицию мы доносили как внутри страны, так и на международном уровне. Норвежским властям также хорошо известна наша чёткая позиция. При этом не спортивной федерации решать, кто получит визу для участия. Это решают власти, и мы должны следовать этому решению», — приводит слова Финьорда телеканал TV2.

В начале декабря в норвежском Тронхейме пройдёт этап Кубка мира сезона-2026/2027 по лыжным гонкам.

Ранее стало известно, что Федерация лыжного спорта Швеции при поддержке Национальной спортивной федерации пытаются повлиять на правительство, чтобы не допустить въезда российских лыжников в страну во время проведения чемпионата мира в Фалуне в феврале следующего года.