Кристине Ставос Шистад рассказала, почему прекратила сотрудничество с Лаге Софьенлундом

Серебряный призёр чемпионата мира – 2025 норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад прокомментировала произошедший летом уход от личного тренера Лаге Софьенлунда.

«Я пыталась решить проблему самостоятельно, но после нескольких месяцев, в течение которых я сталкивалась с ложью и попытками заставить меня замолчать, чувствую себя обязанной поделиться своей историей.

Речь шла о контроле, власти, финансах, физической близости, сексуальном домогательстве и смешении ролей, из-за чего я в итоге перестала понимать, что правильно, а что – нет. Я начала терять контроль над своей жизнью.

Речь шла о долгих объятиях, поглаживаниях, шлепках по ягодицам и массаже. Он комментировал мою внешность. Он также хотел, чтобы мы проводили больше времени вместе наедине, потому что, по его мнению, это улучшило бы профессиональные отношения. Именно физическую близость я воспринимала как нежелательную и оскорбительную.

За день до спринта на чемпионата мира в Тронхейме я, как обычно, должна была заняться психологической подготовкой. Лаге забрал меня из отеля и отвёз в свой номер, который находился примерно в 25 минутах езды. Он хотел подготовиться в постели, где бы он лежал и гладил меня, пока я буду лежать у него на руках.

Когда мы закончили подготовку, он спросил, хочу ли я, чтобы мне сделали массаж в постели перед завтрашним днём. Я ответила отказом, так как у меня не было шорт под штанами. Лаге сказал, что это не проблема и что он с удовольствием сделает массаж в любом случае. Внезапно я оказалась в ситуации, когда мне пришлось устанавливать границы со своим собственным тренером. Мне это показалось очень некомфортным.

Страшно, что со временем это становится чем-то естественным. Я привыкла к физическому контакту, которого не хотела. Привыкла к тому, что у него есть мнение и контроль над многими аспектами моей жизни, включая личную жизнь и финансы. Долгое время считала, что проблема во мне самой. Что это я слишком остро реагирую и веду себя капризно.

Ситуация достигла апогея, когда Лаге потребовал от меня подписать соглашение о неразглашении информации, прежде чем я смогу сделать публичное заявление и, возможно, извиниться перед ним. Я не стала подписывать это соглашение.

Я платила Лаге большие суммы, потому что он убедил меня, что это совершенно разумно, хотя это было не так. Ему нужно было зарабатывать столько же, сколько и я, потому что мы были «командой» и потому что ему также нужно было содержать семью. И это происходило одно