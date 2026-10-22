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Клуб Konnerud IL не признал обвинения лыжницы Шистад в адрес бывшего тренера

Клуб Konnerud IL не признал обвинения лыжницы Шистад в адрес бывшего тренера
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Совет клуба Konnerud IL, в котором состояла серебряный призёр чемпионата мира по лыжным гонкам в личном спринте норвежка Кристине Ставос Шистад, не признал обвинения спортсменки в адрес её бывшего личного тренера Лаге Софьенлунда.

«Совет клуба не признаёт версию Шистад. Её утверждения не соответствуют нашему восприятию ситуации в целом и противоречат фактам», — приводит заявление клуба TV2.

Выслушав объяснения Лаге Софьенлунда, Дисциплинарный комитет Норвежской лыжной ассоциации закрыл дело, посчитав риск повторения инцидента низким, и рекомендовал не применять к тренеру строгие меры реагирования.

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