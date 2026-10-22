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«Всё произошедшее осталось безнаказанным». Лыжница Шистад — о закрытии дела против тренера

«Всё произошедшее осталось безнаказанным». Лыжница Шистад — о закрытии дела против тренера
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Серебряный призёр чемпионата мира – 2025 норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад высказалась о решении Дисциплинарного комитета Норвежской лыжной ассоциации закрыть дело против бывшего личного тренера спортсменки Лаге Софьенлунда.

«Больше всего меня беспокоит вопрос о ценности этических норм и закона в спорте. Если всё произошедшее осталось безнаказанным, то как это может стать предостережением для остальных?» — приводит слова Шистад TV2.

Дисциплинарный комитет Норвежской лыжной ассоциации закрыл дело, посчитав риск повторения инцидента низким, и рекомендовал не применять к тренеру строгие меры реагирования.

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