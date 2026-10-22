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«У меня нет неприязни лично к ним». Майя Дальквист — о допуске российских лыжников

«У меня нет неприязни лично к ним». Майя Дальквист — о допуске российских лыжников
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Шведская лыжница Майя Дальквист рассказала, как относится к допуску российских спортсменов до международных соревнований.

«Сейчас смягчают все ограничения, хотя обстановка в мире по-прежнему та же самая. И это кажется странным. Но зимой к нам приехали двое ребят. Они получили добро на старты и не делают ничего плохого. Поэтому их права надо уважать. Так что у меня нет неприязни лично к ним, скорее ко всей этой ситуации, к тому, как это решают чиновники. И складывается ощущение, что люди просто начинают терять терпение, а не реально смотрят на то, что творится в мире», — приводит слова Дальквист SVT.

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