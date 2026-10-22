Эдвин Ангер — о допуске россиян: считаю совершенно правильным, что им разрешают выступать

Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира по лыжным гонкам швед Эдвин Ангер считает правильным, что российских спортсменов, которые любят лыжи и хотят соревноваться с лучшими, допускают до международных соревнований.

«Тут, как обычно, всё непросто. С одной стороны, это неправильно, когда страна, начавшая войну — или как это назвать, — против Украины, получает допуск к международному спорту. Но в то же время спорт должен быть для всех. Вот смотрите. Есть Коростелёв и Непряева. Их допустили в прошлом сезоне. Всё это время они соревновались и не говорили ничего о политике. У меня создалось такое впечатление, что эти ребята просто любят лыжи. И единственное, почему они хотят бегать на Кубке мира — желание соревноваться с лучшими на планете. И в таком случае я считаю совершенно правильным, что им разрешают выступать!» — приводит слова Ангера SVT.