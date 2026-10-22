Моа Илар — о допуске россиян к стартам: сложный вопрос, но нам не хватает конкуренции

Шведская лыжница Моа Илар поделилась своим отношением к допуску российских спортсменов к соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

«На самом деле, это невероятно сложный вопрос. Ведь политическая ситуация практически никак не изменилась, ужасный конфликт между Россией и Украиной продолжается. Но в то же время нам не хватает конкуренции с ними», — приводит слова Илар SVT.

Напомним, FIS допустила российских фигуристов к стартам под своей эгидой в нейтральном статусе. Ранее его уже получили Савелий Коростелёв, Дарья Непряева, Никита Денисов, Сергей Волков, Андрей Сахаров, Ксения Шорохова, Арина Каличева, Алина Пеклецова, Екатерина Никитина, Екатерина Шибекина, Дмитрий Пузанов, Елизавета Маслакова и Алёна Плечёва.