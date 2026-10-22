15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Моа Илар — о допуске россиян к стартам: сложный вопрос, но нам не хватает конкуренции

Моа Илар — о допуске россиян к стартам: сложный вопрос, но нам не хватает конкуренции
Комментарии

Шведская лыжница Моа Илар поделилась своим отношением к допуску российских спортсменов к соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

«На самом деле, это невероятно сложный вопрос. Ведь политическая ситуация практически никак не изменилась, ужасный конфликт между Россией и Украиной продолжается. Но в то же время нам не хватает конкуренции с ними», — приводит слова Илар SVT.

Напомним, FIS допустила российских фигуристов к стартам под своей эгидой в нейтральном статусе. Ранее его уже получили Савелий Коростелёв, Дарья Непряева, Никита Денисов, Сергей Волков, Андрей Сахаров, Ксения Шорохова, Арина Каличева, Алина Пеклецова, Екатерина Никитина, Екатерина Шибекина, Дмитрий Пузанов, Елизавета Маслакова и Алёна Плечёва.

Материалы по теме
Шведы грозят не пустить российских лыжников на чемпионат мира. Насколько всё серьёзно?
Шведы грозят не пустить российских лыжников на чемпионат мира. Насколько всё серьёзно?