В FIS прокомментировали желание Швеции помешать россиянам выступить на ЧМ-2027 в Фалуне

Директор Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по коммуникациям Бруно Сасси прокомментировал позицию Швеции, согласно которой страна не желает допускать российских лыжников к участию в чемпионате мира, который пройдёт в Фалуне в 2027 году.

«Национальные законы в любом случае стоят выше правил FIS. Однако этот очевидный вывод не означает, что FIS готова принять всё, что организатор чемпионата мира придумает в плане национальных ограничений.

Права на мероприятие принадлежат FIS. Когда Совет FIS решил, что российские лыжники должны иметь возможность подавать заявки на участие в качестве нейтральных атлетов, естественно, FIS ожидает, что это решение будет соблюдаться и выполняться, если нет особых причин для обратного.

В противном случае, теоретически, если спортсменам, одобренным FIS, не будет разрешено участвовать, Швеции может грозить перенос чемпионата мира в другую страну», – приводит слова Сасси NRK.

Швеция планирует принять чемпионат мира с 24 февраля по 7 марта 2027 года.