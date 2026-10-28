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Вяльбе объяснила, почему Непряева не получила право выступить на Кубке мира без отбора

Вяльбе объяснила, почему Непряева не получила право выступить на Кубке мира без отбора
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Заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе объяснила, почему участница Олимпийских игр в Милане российская лыжница Дарья Непряева не вошла в список лыжников, которым не потребуется дополнительный отбор для участия в Кубке мира.

«Если люди интересуются, почему список спортсменов, уже получивших квоту, именно такой, они могут посмотреть на общий зачёт Кубка России прошлого сезона. В нём Вероника Степанова находится выше Дарьи Непряевой, так что в этом и причина», — приводит слова Вяльбе Sport24.

По итогам сезона-2025/2026 Степанова заняла шестое место в общем зачёте Кубка России, набрав 627 очков. Непряева расположилась на девятой строчке с 554 очками.

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