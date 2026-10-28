Крупицкая и Горбунов выиграли первые гонки на снегу в сезоне-2026/2027

Российские лыжники Евгения Крупицкая и Иван Горбунов стали победителями гонок свободным стилем на Кубке Селигдара в Алдане. Отметим, что это первые соревнования под эгидой Федерации лыжного спорта и сноуборда России, прошедшие на снегу в сезоне-2026/2027.

Евгения преодолела дистанцию 5 км за 13.26,2, а Иван на 10 км показал время 22.44,5.

У женщин второе место заняла Лидия Горбунова, отстав от лидера на 16,3, а тройку лидеров замкнула Дарья Канева (+19,16). У мужчин вторым стал Илья Семиков (+27,2), Евгений Семяшкин — третий (29,7).

Лыжные гонки. Кубок Селигдара. Женщины. Гонка с раздельным стартом, свободный стиль, 5 км:

1. Евгения Крупицкая — 13.26,2.

2. Лидия Горбунова — отставание 16,3.

3. Дарья Канева +19,16.

4. Кира Дюжева +29,6.

5. Анна Королёва +31,8.

Мужчины. Гонка с раздельным стартом, свободный стиль, 10 км:

1. Иван Горбунов — 22.44,5.

2. Илья Семиков — отставание 27,2.

3. Евгений Семяшкин +29,7.

4. Даниил Сгибнев +50,9.

5. Кирилл Бажин +58,7.