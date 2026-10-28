Крупицкая и Горбунов выиграли первые гонки на снегу в сезоне-2026/2027

Российские лыжники Евгения Крупицкая и Иван Горбунов стали победителями гонок свободным стилем на Кубке Селигдара в Алдане. Отметим, что это первые соревнования под эгидой Федерации лыжного спорта и сноуборда России, прошедшие на снегу в сезоне-2026/2027.
Евгения преодолела дистанцию 5 км за 13.26,2, а Иван на 10 км показал время 22.44,5.
У женщин второе место заняла Лидия Горбунова, отстав от лидера на 16,3, а тройку лидеров замкнула Дарья Канева (+19,16). У мужчин вторым стал Илья Семиков (+27,2), Евгений Семяшкин — третий (29,7).
Лыжные гонки. Кубок Селигдара. Женщины. Гонка с раздельным стартом, свободный стиль, 5 км:
1. Евгения Крупицкая — 13.26,2.
2. Лидия Горбунова — отставание 16,3.
3. Дарья Канева +19,16.
4. Кира Дюжева +29,6.
5. Анна Королёва +31,8.
Мужчины. Гонка с раздельным стартом, свободный стиль, 10 км:
1. Иван Горбунов — 22.44,5.
2. Илья Семиков — отставание 27,2.
3. Евгений Семяшкин +29,7.
4. Даниил Сгибнев +50,9.
5. Кирилл Бажин +58,7.