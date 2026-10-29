15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Мэр Тронхейма выступил против участия российских лыжников в этапе Кубка мира

Мэр Тронхейма выступил против участия российских лыжников в этапе Кубка мира
Комментарии

Мэр норвежского Тронхейма Кент Ранум заявил, что не хотел бы видеть российских спортсменов на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в городе.

«Я не хочу, чтобы они приезжали в Тронхейм. Искренне надеюсь, что правительство пересмотрит правила и оценит, не пора ли ужесточить ограничения. Решения такого рода находятся в компетенции правительства, а не местных властей. На мой взгляд, всё зависит от политической воли.

Во время пандемии мы за считанные дни мобилизовались и в рекордные сроки ввели необходимые законы и правила. До 4 декабря ещё есть время, поэтому надеюсь, что правительство повторно рассмотрит правила въезда в страну. Ничего не изменится, если мы будем молчать и просто позволим событиям развиваться своим чередом», — приводит слова Ранума норвежская пресса.

Материалы по теме
Самое главное о допуске российских лыжников на Кубок мира. Кого возьмут в сборную?
Самое главное о допуске российских лыжников на Кубок мира. Кого возьмут в сборную?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android