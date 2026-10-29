Мэр Тронхейма выступил против участия российских лыжников в этапе Кубка мира

Мэр норвежского Тронхейма Кент Ранум заявил, что не хотел бы видеть российских спортсменов на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в городе.

«Я не хочу, чтобы они приезжали в Тронхейм. Искренне надеюсь, что правительство пересмотрит правила и оценит, не пора ли ужесточить ограничения. Решения такого рода находятся в компетенции правительства, а не местных властей. На мой взгляд, всё зависит от политической воли.

Во время пандемии мы за считанные дни мобилизовались и в рекордные сроки ввели необходимые законы и правила. До 4 декабря ещё есть время, поэтому надеюсь, что правительство повторно рассмотрит правила въезда в страну. Ничего не изменится, если мы будем молчать и просто позволим событиям развиваться своим чередом», — приводит слова Ранума норвежская пресса.