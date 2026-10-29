Лидия Горбунова выиграла разделку на 5 км на Кубке Селигдара в Алдане
Российская лыжница Лидия Горбунова стала победительницей гонки с раздельным стартом на 5 км классическим стилем на Кубке Селигдара в Алдане. Дистанцию она преодолела за 14.52,0.
Второе место заняла Евгения Крупицкая, уступившая лидеру 0,4. Тройку призёров замкнула Дарья Канева (+12,5).
Лыжные гонки. Кубок Селигдара. Женщины. Гонка с раздельным стартом, классический стиль, 5 км:
- Лидия Горбунова — 14.52,0.
- Евгения Крупицкая — отставание 0,4.
- Дарья Канева +12,5.
- Елизавета Шалабода + 32,5.
- Арина Перевозчикова +40,0.
- Эльвина Альтапова +53,7.
- Людмила Бронникова +1.01,4.
- Екатерина Новикова +1.17,1.
- Анастасия Гринько +1.21,3.
- Мофья Туманкова +2.11,7.
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