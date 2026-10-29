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Лидия Горбунова выиграла разделку на 5 км на Кубке Селигдара в Алдане

Лидия Горбунова выиграла разделку на 5 км на Кубке Селигдара в Алдане
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Российская лыжница Лидия Горбунова стала победительницей гонки с раздельным стартом на 5 км классическим стилем на Кубке Селигдара в Алдане. Дистанцию она преодолела за 14.52,0.

Второе место заняла Евгения Крупицкая, уступившая лидеру 0,4. Тройку призёров замкнула Дарья Канева (+12,5).

Лыжные гонки. Кубок Селигдара. Женщины. Гонка с раздельным стартом, классический стиль, 5 км:

  1. Лидия Горбунова — 14.52,0.
  2. Евгения Крупицкая — отставание 0,4.
  3. Дарья Канева +12,5.
  4. Елизавета Шалабода + 32,5.
  5. Арина Перевозчикова +40,0.
  6. Эльвина Альтапова +53,7.
  7. Людмила Бронникова +1.01,4.
  8. Екатерина Новикова +1.17,1.
  9. Анастасия Гринько +1.21,3.
  10. Мофья Туманкова +2.11,7.
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