Лидия Горбунова выиграла разделку на 5 км на Кубке Селигдара в Алдане

Российская лыжница Лидия Горбунова стала победительницей гонки с раздельным стартом на 5 км классическим стилем на Кубке Селигдара в Алдане. Дистанцию она преодолела за 14.52,0.

Второе место заняла Евгения Крупицкая, уступившая лидеру 0,4. Тройку призёров замкнула Дарья Канева (+12,5).

Лыжные гонки. Кубок Селигдара. Женщины. Гонка с раздельным стартом, классический стиль, 5 км:

Лидия Горбунова — 14.52,0. Евгения Крупицкая — отставание 0,4. Дарья Канева +12,5. Елизавета Шалабода + 32,5. Арина Перевозчикова +40,0. Эльвина Альтапова +53,7. Людмила Бронникова +1.01,4. Екатерина Новикова +1.17,1. Анастасия Гринько +1.21,3. Мофья Туманкова +2.11,7.