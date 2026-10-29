Мэр Тронхейма назвал бессмысленным бойкот соревнований из-за приезда россиян

Мэр норвежского Тронхейма Кент Ранум заявил, что не будет бойкотировать соревнования в случае приезда трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и готов вручать награды нейтральным российским спортсменам, если они займут места на пьедестале.

– Рассматриваете ли вы возможность бойкотировать соревнования, если Александр Большунов приедет?

– Думаю, символический эффект от того, что я не появлюсь в Граносене в те выходные, будет крайне незначительным. Когда наступит 4 декабря, речь пойдёт о том, чтобы проявить гостеприимство. С этим нам придётся смириться и выполнять свои обязанности. Мы должны соблюдать правила, которые будут действовать на тот момент.

– А если Большунов победит, а вам придётся вручать награды?

– Если нейтральные российские спортсмены займут места на пьедестале почёта и мне предстоит участвовать в церемонии награждения, она пройдёт точно так же, как если бы все её участники были норвежцами. Я не могу как представитель местной принимающей стороны ставить себя выше национальных и международных правил, — приводит слова Ранума Adresseavisen.