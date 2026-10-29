Александр Большунов покинул шоу «Титаны» из-за травмы

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов завершил участие в четвёртом сезоне шоу «Титаны» из-за травмы.

«Вроде бы «Титаны», а вроде бы и нет. Оно мне надо?» – сказал Большунов в видео в социальной сети.

Во время испытания «Парное силовое сопротивление» в шестом выпуске спортсмен получил рассечение головы и травму руки. В следующем выпуске Большунов не вышел на поединок, поэтому ему и его партнёрше Валерии Вершининой-Павленко засчитали техническое поражение.

Ранее спортсмен вошёл в опубликованный Федерацией лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) предварительный список отечественных лыжников, которые в случае получения нейтрального статуса примут участие в первых двух этапах Кубка мира — 2026/2027 в Руке и Тронхейме.