Ступак ответила, мотивировал ли её допуск россиян до международной арены вернуться в спорт

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак ответила, повлиял ли допуск россиян до международной арены на её мотивацию вернуться в спорт. Ранее лыжница объявила о второй беременности.

— Международная федерация лыжного спорта и сноуборда смягчила критерии для получения нейтрального статуса. Для вас это весомый аргумент, чтобы попытаться вернуться в лыжные гонки и на Кубок мира?

— Я очень хочу, чтобы наша команда поехала в полном составе. Сейчас список допущенных уже очень серьёзный. Это хороший шаг. Понятно, что большинство ждёт всех наших лидеров, и я в том числе. Но даже если допустят не всех сильнейших, я буду смотреть каждую гонку, посылать им много, много сил, мысленно желать удачи и надеяться на то, что они покажут и раскроют себя.

Алине Пеклецовой пора выступать с лучшими. Катя Никитина очень универсальна. Они мне нравятся тем, что по-хорошему голодные. Я такое не в каждом спортсмене вижу. Молодёжь у нас хорошая. Ребята никого не боятся. Им нужно только дать возможность выступить, а там они уже окрепнут, наберутся опыта и будут диктовать всем свои правила. Очень рада за Наташу Терентьеву, не сомневаюсь, что она покажет всю свою силу и мощь.

Что касается меня, мои интересы сейчас не связаны с профессиональным спортом. Я буду смотреть гонки, качая ляльку на руках, – приводит слова Ступак Sport24.