«Абсолютно адекватно». Ступак — об отношении к словам Вяльбе о «разочаровании сезона»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказала, как отреагировала на сказанные бывшей главой ФЛГР Еленой Вяльбе слова о том, что она стала главным разочарованием сезона-2025/2026.

— Елена Вяльбе по итогам сезона-2025/2026 говорила, что её разочаровали двое — вы и Анастасия Кулешова. Больно или привычно такое слышать?

— Уходя в том году из команды, я адекватно понимала, что, помимо меня, большое количество человек не справились с поставленной задачей.

Про меня постоянно говорят, что я то не раскрылась, то не оправдала надежд. С одной стороны, приятно, когда люди в тебя так сильно верят. С другой стороны, конечно, неприятно не оправдывать ни свои, ни чужие надежды.

К словам Елены Валерьевны я отнеслась абсолютно адекватно. За такое количество лет в сборной я хорошо её изучила. Если она так говорит, значит, ещё верит. Это 100%.

При этом моя первая мысль была, когда я прочитала её высказывание, как прекрасно было бы ввести такую рубрику и среди тренеров. Я считаю, что было бы честно говорить не только о том, что не справился спортсмен, но и его тренер.

У нас после каждого сезона в медиапространстве все привыкли обсуждать чей-либо результат. Если у кого-то что-то не получилось, вся ответственность каждый раз ложится исключительно на спортсмена, либо где-то не доработали сервисмены. И у меня всегда возникал такой вопрос «А где в этой ячейке ещё и тренер?» Результат спортсмена строится не только из спортсмена и лыж. Да, достаточно удобно сказать, что, наверное, лыжи не поехали, скинув большую ответственность на сервис, но я с этим не согласна.

Лично у меня никогда не было проблем с тем, чтобы взять всю ответственность на себя за свой результат. Но мой лучший результат был тогда, когда мой тренер мог сказать, что мы не справились вместе. И сказать это не только мне, но ещё и в медиапространстве. Это для меня значило много. Я понимала, что нахожусь с нужным человеком в команде, потому что мы проигрываем вместе, мы выигрываем вместе. Так строятся тандемы, так строятся результаты. Спортсмен не должен отдуваться за результат один, – приводит слова Ступак Sport24.