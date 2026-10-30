«Здесь нет однозначного ответа». Стенсхаген — о допуске российских лыжников на турниры FIS

Норвежский лыжник Маттис Стенсхаген высказался о возвращении российских спортсменов на международные турниры заявив, что это сложный вопрос.

«Это комплексный вопрос, тесно связанный с политикой. Мне кажется, важно проводить различие между отдельными спортсменами и более широким политическим контекстом. Здесь нет однозначного, окончательного ответа.

Сложилось ли у мнение о том, правильно ли разрешать им участвовать в соревнованиях? Мне трудно судить. Я понимаю, что они живут в условиях этого политического режима. Если поставить себя на их место, ситуация, пожалуй, оказывается непростой. Но с политической точки зрения допускать российских спортсменов к соревнованиям — как это сделала FIS — неправильно. Такова моя позиция.

С чисто спортивной точки зрения это хорошее дополнение. Конечно, хотелось бы обойтись без нынешнего фона — тут уж ничего не поделаешь. Да, есть одна очевидная, но неудобная тема, о которой все знают, но предпочитают не говорить», — приводит слова Стенсхагена NRK.