Швеция направила в Еврокомиссию протест против допуска россиян на ЧМ-2027

Швеция написала письмо с протестом в Еврокомиссию, чтобы не допустить российских лыжников на чемпионат мира — 2027. В стране ищут способы расширить визовые ограничения для россиян.

«Шведский лыжный союз не хочет видеть российских спортсменов на стартовой линии, так что сейчас мы пытаемся продвинуть вопрос о расширении возможностей для отказа в визах», — приводит слова министра спорта Швеции Якоба Форссмеда Aftonbladet.

Ожидается, что новые правила ЕС будут предложены в первом квартале 2027 года.

Чемпионат мира пройдёт в Фалуне с 22 февраля по 7 марта следующего года. Среди российских лыжников, получивших нейтральный статус, в частности, — Савелий Коростелёв, Дарья Непряева, Сергей Волков, Арина Каличева и Алина Пеклецова.