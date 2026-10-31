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Швеция направила в Еврокомиссию протест против допуска россиян на ЧМ-2027

Швеция направила в Еврокомиссию протест против допуска россиян на ЧМ-2027
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Швеция написала письмо с протестом в Еврокомиссию, чтобы не допустить российских лыжников на чемпионат мира — 2027. В стране ищут способы расширить визовые ограничения для россиян.

«Шведский лыжный союз не хочет видеть российских спортсменов на стартовой линии, так что сейчас мы пытаемся продвинуть вопрос о расширении возможностей для отказа в визах», — приводит слова министра спорта Швеции Якоба Форссмеда Aftonbladet.

Ожидается, что новые правила ЕС будут предложены в первом квартале 2027 года.

Чемпионат мира пройдёт в Фалуне с 22 февраля по 7 марта следующего года. Среди российских лыжников, получивших нейтральный статус, в частности, — Савелий Коростелёв, Дарья Непряева, Сергей Волков, Арина Каличева и Алина Пеклецова.

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