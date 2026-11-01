Вяльбе — о нежелании Норвегии видеть россиян на КМ: подобные заявления достойны сожаления

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе прокомментировала слова мэра Осло Анне Линдбе о нежелании видеть российских лыжников на этапе Кубка мира в Холменколлене. Ранее Линдбе на личной странице в социальных сетях выступила за полное отстранение россиян от стартов.

«Мы понимаем, что этот вопрос вызывает в Норвегии сильные эмоции, однако подобные заявления лишь достойны сожаления.

Мы надеемся, что спортсмены, выполнившие требования FIS и получившие статус AIN, выйдут на старт в Холменколлене. Для нас важно, чтобы установленные условия допуска к соревнованиям применялись последовательно и давали спортсменам чёткую перспективу участия в соревнованиях.

Холменколлен – особенное место для всех, кто любит лыжные гонки. Российские лыжники хотят вернуться на эти трассы, чтобы соревноваться с лучшими, с уважением к соперникам и болельщикам, как это всегда было. Мы убеждены, что честная игра и жёсткая конкуренция делают лыжные гонки интереснее, и надеемся, что именно спорт станет главным в этой гонке», – приводит слова Вяльбе Nettavisen.