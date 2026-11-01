«Было бы очень интересно посмотреть». Вяльбе — о соперничестве Большунова и Клебо

Заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе ответила на вопрос, способен ли трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов составить конкуренцию 11-кратному олимпийскому чемпиону норвежцу Йоханнесу Клебо.

«Ответ на этот вопрос может дать только прямая дуэль. После столь долгого перерыва от общих гонок было бы слишком рано делать категоричные прогнозы. Йоханнес – выдающийся лыжник, и мы испытываем огромное уважение к его достижениям. Дуэли между ним и Александром подарили болельщикам множество памятных гонок. Было бы очень интересно посмотреть, как их соперничество, а также соперничество с другими лучшими лыжниками, выглядело бы сегодня. Именно непредсказуемость результата и жестокая конкуренция делают лыжные гонки такими захватывающими», – приводит слова Вяльбе Nettavisen.