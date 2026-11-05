«Судиться, судиться и ещё раз судиться!» Губерниев — о решении FIS по Большунову

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не намерена выдавать нейтральный статус трёхкратному олимпийскому чемпиону россиянину Александру Большунову.

«Судиться, судиться и ещё раз судиться!!! Подавать апелляцию!!! Бороться!!! Вперёд, Большунов!!! 🇷🇺❤️» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что вопрос предоставления Александру нейтрального статуса обсуждался на заседании правления FIS во вторник, 3 ноября. Было принято решение, что недопуск Большунова к международным соревнованиям остаётся в силе. При этом у FIS есть опасения, что российский лыжник сможет успешно обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Нынешние правила нейтральности позволяют ему это сделать.

Большунову 29 лет. В прошлом сезоне Александру было отказано в предоставлении нейтрального статуса.