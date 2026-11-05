15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Судиться, судиться и ещё раз судиться!» Губерниев — о решении FIS по Большунову

«Судиться, судиться и ещё раз судиться!» Губерниев — о решении FIS по Большунову
Комментарии

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не намерена выдавать нейтральный статус трёхкратному олимпийскому чемпиону россиянину Александру Большунову.

«Судиться, судиться и ещё раз судиться!!! Подавать апелляцию!!! Бороться!!! Вперёд, Большунов!!! 🇷🇺❤️» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что вопрос предоставления Александру нейтрального статуса обсуждался на заседании правления FIS во вторник, 3 ноября. Было принято решение, что недопуск Большунова к международным соревнованиям остаётся в силе. При этом у FIS есть опасения, что российский лыжник сможет успешно обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Нынешние правила нейтральности позволяют ему это сделать.

Большунову 29 лет. В прошлом сезоне Александру было отказано в предоставлении нейтрального статуса.

Материалы по теме
FIS не намерена выдавать нейтральный статус Александру Большунову — источник
Комментарии