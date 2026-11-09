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Большунов угостил болельщиков клюквой после победы в спринте турнира «Югория. Первый снег»

Большунов угостил болельщиков клюквой после победы в спринте турнира «Югория. Первый снег»
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов угостил болельщиков клюквой, подаренной ему за победу в спринте свободным стилем на соревнованиях «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске. После финиша спортсмен открыл банку и предложил ребятам угоститься.

«Блин, вкусная, зараза (улыбается)! Давай налетай! Кто ещё будет?» — сказал Александр в видео.

На прошедших накануне стартах Большунов финишировал первым в спринте свободным стилем с результатом 3.14,25. Второе место в забеге занял Денис Филимонов (3.14,65), третье — Илья Трегубов (3.15,98).

10 ноября мужчины и женщины пробегут дистанцию 10 км классическим стилем. 11 ноября лыжники выйдут на старт свободным стилем на ту же дистанцию.

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