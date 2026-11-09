«Называю это ослаблением бдительности». Нортуг раскритиковал подготовку Клебо к сезону

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг раскритиковал подготовку 11-кратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо к сезону-2026/2027. По мнению Нортуга, Клебо «ослабил бдительность» из-за поездок в США и посещения ЧМ по футболу.

«Как мне кажется, в настоящий момент он очень расконцентрирован, в сравнении с тем, сколько лет до этого он находился внутри очень замкнутого мира. Я имею в виду все его поездки минувшим летом. Клебо ездил в США, посещал чемпионат мира по футболу, занимался многим из того, что является отвлекающими факторами. Всё это мешает сосредоточиться на том, чтобы быть лучшим лыжником в мире. Это я называю ослаблением бдительности. Поэтому удивлюсь, если кто-то не обойдёт его в дистанционных гонках.

В то же время, стоит отдать ему должное за его умение собраться и сохранять хладнокровие в нужный момент. Именно это делает его лучшим и недосягаемым для остальных», – приводит слова Нортуга VG.