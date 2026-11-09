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Известен стартовый номер Большунова в гонке классическим стилем на «Югории. Первый снег»

Известен стартовый номер Большунова в гонке классическим стилем на «Югории. Первый снег»
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов выступит в гонке на 10 км классическим стилем на соревнованиях «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске. Он выйдет на дистанцию под номером 63, но в мужской гонке стартует 13-м.

Также на соревнованиях выступят Илья Семиков (69-й номер участника, 19-й порядковый), Иван Якимушкин (72, 22), Евгений Семяшкин (73, 23), Егор Митрошин (76, 26), Павел Соловьёв (77, 27), Денис Филимонов (88, 38), Иван Горбунов (89, 39), Александр Бакуров (91, 41), Алексей Червоткин (92, 42) и Константин Тиунов (93, 43).

Соревнования в Ханты-Мансийске проходят с 7 по 11 ноября. 10 и 11 ноября в рамках соревнований состоится отбор на первые два этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2026/2027 в Руке, Финляндия, и Тронхейме, Норвегия.

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