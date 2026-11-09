Спицов и Крупицкая получили нейтральные статусы, Большунова по-прежнему нет в списках

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) допустила олимпийского чемпиона 2022 года в эстафете Дениса Спицова и лыжницу Евгению Крупицкую до международных соревнований под своей эгидой на сезон-2026/2027 в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN). Это следует из опубликованных федерацией списков российских и белорусских спортсменов, допущенных до стартов.

Также нейтральные статусы сегодня, 9 ноября, получили Александр Бакуров, Егор Гусак, Елизавета Еремеева, Наталья Крамаренко, Ирина Митрошина, Данил Нелипа, Дмитрий Плосконосов, Арсений Поздеев, Анастасия Прокофьева, Тимур Шакирзянов, тренеры сборной России Александр Кравченко и Владимир Фролов, а также представители персонала Антон Коробельников, Алексей Торицын и Андрей Шмидт.

Отметим, что имени трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира Александра Большунова в обновлённом списке FIS не оказалось.