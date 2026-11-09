Российские лыжники Коростелёв, Непряева и Терентьева выступят на гонках FIS в Финляндии

Как стало известно «Чемпионату», олимпийская чемпионка Наталья Терентьева и участники Олимпиады-2026 Савелий Коростелёв и Дарья Непряева примут участие в турнире Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) в Муонио, Финляндия, гонки в рамках которого пройдут с 13 по 15 ноября.

Заявки на гонки можно подавать по 10 ноября включительно. В программе соревнований — классический спринт (13 ноября), а также классическая и коньковая разделки (14 и 15 ноября). Непряева и Терентьева заявились на все гонки соревнований, Коростелёв — на дистанционные. Также соревнованиях примет участие Сергей Волков, который не входит в основной состав сборной России и тренируется самостоятельно.

Первый этап Кубка мира — 2026/2027 состоится в финской Руке с 27 по 29 ноября. Стоит отметить, что Наталья Терентьева, Савелий Коростелёв, Дарья Непряева, а также Александр Терентьев, у которого пока нет нейтрального статуса, не возвращались в Россию после сборов в Европе.