«Будет стартовать». Бородавко — об участии Большунова в отборе в Ханты-Мансийске

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил о планах Александра Большунова на старты в Ханты-Мансийске, которые являются отборочными в национальную команду для участия в Кубке мира.

«Александр будет стартовать в обеих гонках, и в классической, и в коньковой. Это необходимо для повышения скоростных качеств и постепенного набора формы», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Большунов уже включён в состав сборной России без отбора, но на данный момент у Александра нет нейтрального статуса, необходимого для участия в гонках под эгидой FIS.