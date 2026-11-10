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Юрий Бородавко шуткой оценил текущую форму Александра Большунова

Юрий Бородавко шуткой оценил текущую форму Александра Большунова
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко шуткой ответил на вопрос, в каком состоянии на данный момент находится трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

«Скажу так – аппетит у него хороший», — пошутил Бородавко.

«Идёт тренировочный процесс, это ежедневная работа, продуманный методический подход, количество стартов, тренировок, которые помогут выйти на оптимальные движения и набрать наилучшую форму. В лыжах нет такого, что ты проснулся утром и раз, внезапно стал героем. Всё идёт своим чередом», — добавил специалист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Большунов вместе с другими спортсменами национальной команды завершает тренировочный сбор в Ханты-Мансийске, где 10 и 11 ноября пройдут отборочные старты для определения состава на первые этапы Кубка мира – 2026/2027.

В столице Югры Большунов уже принял участие в коньковом спринте 8 ноября, где одержал уверенную победу.

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