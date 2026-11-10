Стал известен новый стартовый номер Большунова на «классику» в Ханты-Мансийске

Стали известны стартовые номера участников мужской гонки на 10 км классическим стилем в рамках соревнований «Югория. Первый снег». Александр Большунов выйдет на дистанцию под 92-м номером, Алексей Червоткин — под 91-м.

Червоткин начнёт гонку в 9:50:30 мск, Большунов — в 9:51 мск. Соревнования состоятся сегодня, 10 ноября, в Ханты-Мансийске на арене ЦЗВС имени Александра Филипенко.

Большунов вместе с другими спортсменами национальной команды завершает тренировочный сбор в Ханты-Мансийске. Здесь 10 и 11 ноября пройдут отборочные старты, по итогам которых определят состав сборной на первые этапы Кубка мира — 2026/2027.