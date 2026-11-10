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Лидия Горбунова выиграла гонку на 10 км классическим стилем в Ханты-Мансийске

Лидия Горбунова выиграла гонку на 10 км классическим стилем в Ханты-Мансийске
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Лидия Горбунова стала победительницей женской гонки на 10 км классическим стилем в рамках соревнований «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске. Представительница Татарстана преодолела дистанцию за 28 минут 15,5 секунды.

Лыжные гонки. Югория. Первый снег. Ханты-Мансийск
Женщины. 10 км. Классический стиль
10 ноября 2026, вторник. 08:00 МСК
Окончено
1
Лидия Горбунова
Республика Татарстан
28:15.5
2
Алина Пеклецова
Вологодская область
+10.80
3
Екатерина Никитина
Москва
+18.40

Второе место заняла Алина Пеклецова, уступившая победительнице 10,8 секунды. Тройку призёров замкнула Екатерина Никитина с отставанием 18,4 секунды.

«Югория. Первый снег». 10 км классическим стилем. Женщины. Результаты:

  1. Лидия Горбунова (Татарстан) — 28.15,5.
  2. Алина Пеклецова (Вологодская область) — отставание 10,8.
  3. Екатерина Никитина (Москва) +18,4.
  4. Руслана Дьякова (Красноярский край — Челябинская область) +23,6.
  5. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +39,1.
  6. Дарья Канева (Республика Коми) +46,2.
  7. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) +47,6.
  8. Арина Перевозчикова (Татарстан) — 29:04,4 +48,9.
  9. Маргарита Антонова (Московская область) +53,9.
  10. Алёна Баранова (Ленинградская область) +1.17,5.
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