Лидия Горбунова выиграла гонку на 10 км классическим стилем в Ханты-Мансийске
Лидия Горбунова стала победительницей женской гонки на 10 км классическим стилем в рамках соревнований «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске. Представительница Татарстана преодолела дистанцию за 28 минут 15,5 секунды.
Второе место заняла Алина Пеклецова, уступившая победительнице 10,8 секунды. Тройку призёров замкнула Екатерина Никитина с отставанием 18,4 секунды.
«Югория. Первый снег». 10 км классическим стилем. Женщины. Результаты:
- Лидия Горбунова (Татарстан) — 28.15,5.
- Алина Пеклецова (Вологодская область) — отставание 10,8.
- Екатерина Никитина (Москва) +18,4.
- Руслана Дьякова (Красноярский край — Челябинская область) +23,6.
- Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +39,1.
- Дарья Канева (Республика Коми) +46,2.
- Елизавета Маслакова (Ленинградская область) +47,6.
- Арина Перевозчикова (Татарстан) — 29:04,4 +48,9.
- Маргарита Антонова (Московская область) +53,9.
- Алёна Баранова (Ленинградская область) +1.17,5.
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