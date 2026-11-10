Лидия Горбунова выиграла гонку на 10 км классическим стилем в Ханты-Мансийске

Лидия Горбунова стала победительницей женской гонки на 10 км классическим стилем в рамках соревнований «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске. Представительница Татарстана преодолела дистанцию за 28 минут 15,5 секунды.

Второе место заняла Алина Пеклецова, уступившая победительнице 10,8 секунды. Тройку призёров замкнула Екатерина Никитина с отставанием 18,4 секунды.

«Югория. Первый снег». 10 км классическим стилем. Женщины. Результаты:

Лидия Горбунова (Татарстан) — 28.15,5. Алина Пеклецова (Вологодская область) — отставание 10,8. Екатерина Никитина (Москва) +18,4. Руслана Дьякова (Красноярский край — Челябинская область) +23,6. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +39,1. Дарья Канева (Республика Коми) +46,2. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) +47,6. Арина Перевозчикова (Татарстан) — 29:04,4 +48,9. Маргарита Антонова (Московская область) +53,9. Алёна Баранова (Ленинградская область) +1.17,5.