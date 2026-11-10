«Моя любимая дистанция». Горбунова — о победе в гонке на 10 км в Ханты-Мансийске

Российская лыжница Лидия Горбунова прокомментировала победу в женской гонке на 10 км классическим стилем в рамках соревнований «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске. Представительница Татарстана преодолела дистанцию за 28.15,5.

«Это моя любимая дистанция и очень хотелось получить удовольствие от гонки. Опасение было только одно, чтобы лыжи нормально работали. Я очень довольна и тем, как лыжи отработали, и состоянием трассы – до этого было намного хуже. Практически не было камней, но тренеры всё равно сказали, что какие-то царапины на скользящей поверхности остались. Мы сюда приехали после сбора в Алдане и по идее у нашей группы должно быть межсезонье. Но с учётом статуса гонок пропускать их было никак нельзя. Сейчас просто нужно дать организму отдохнуть», — сказала Горбунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.