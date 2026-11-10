«Это большая мечта». Лидия Горбунова рассказала о желании выступить на Кубке мира

Российская лыжница Лидия Горбунова рассказала об отборе на первые этапы Кубка мира, которые пройдут в Руке и Тронхейме. Сегодня, 10 ноября, Горбунова стала победительницей женской гонки на 10 км классическим стилем в рамках соревнований «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске.

«Тренеры до начала гонки сказали, что топ-2 железно проходят в команду, но посмотрим, как в итоге будет. Наша задача – бегать и показывать результаты. Я готова ко всему – хоть в Вершину Тёи ехать на первый этап Кубка России, хоть в Руку на первый этап Кубка мира. Я там бегала и прекрасно визуализирую тот подъём, понятно, что хотелось бы выйти уже на международные старты, это большая мечта. Но это уже не от меня зависит. То, что от меня зависит, я сделала на трассе», — сказала Горбунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Ранее Федерация лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) сообщила, что соревнования «Югория. Первый снег» станут отбором на первые этапы Кубка мира — 2026/2027, которые пройдут в Руке и Тронхейме.