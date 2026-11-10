Никитина оценила шансы попасть в основную сборную России после бронзы в Ханты-Мансийске

Российская лыжница Екатерина Никитина оценила свои шансы на попадание в состав основной сборной России после третьего места в гонке 10 км классическим стилем в рамках соревнований «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске.

«Не уверена, что этого результата будет достаточно. Вроде бы квота у нас – пять человек, то есть только победитель получает гарантированное место в сборной. Вообще это всего лишь моя вторая скоростная работа на лыжах и первая на максимум. В целом я довольна, особенно по движениям. Пока н