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«Бежалось легко». Пеклецова — о втором месте в разделке на 10 км в Ханты-Мансийске

«Бежалось легко». Пеклецова — о втором месте в разделке на 10 км в Ханты-Мансийске
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Обладательница Кубка России по лыжным гонкам Алина Пеклецова рассказала о выступлении в гонке на 10 км классическим стилем в рамках соревнований «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске. Спортсменка заняла второе место.

Лыжные гонки. Югория. Первый снег. Ханты-Мансийск
Женщины. 10 км. Классический стиль
10 ноября 2026, вторник. 08:00 МСК
Окончено
1
Лидия Горбунова
Республика Татарстан
28:15.5
2
Алина Пеклецова
Вологодская область
+10.80
3
Екатерина Никитина
Москва
+18.40

— То, что ты проводила гонку как тренировку, а не как отбор, разгрузило голову?
— Конечно! Очень часто бывает, когда проходят отборочные старты, волнуешься насчёт мелочей – а вдруг палку сломаешь, а вдруг на льду поведёт и упадёшь? Сегодня я об этом не думала.

— Показалось, что у тебя ещё большой запас?
— Ну, отчасти