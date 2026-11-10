«Бежалось легко». Пеклецова — о втором месте в разделке на 10 км в Ханты-Мансийске

Обладательница Кубка России по лыжным гонкам Алина Пеклецова рассказала о выступлении в гонке на 10 км классическим стилем в рамках соревнований «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске. Спортсменка заняла второе место.

— То, что ты проводила гонку как тренировку, а не как отбор, разгрузило голову?

— Конечно! Очень часто бывает, когда проходят отборочные старты, волнуешься насчёт мелочей – а вдруг палку сломаешь, а вдруг на льду поведёт и упадёшь? Сегодня я об этом не думала.

— Показалось, что у тебя ещё большой запас?

— Ну, отчасти