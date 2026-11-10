15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Пеклецова — о Кубке мира: пытаюсь не строить ложных ожиданий, которые могут не оправдаться

Пеклецова — о Кубке мира: пытаюсь не строить ложных ожиданий, которые могут не оправдаться
Комментарии

Обладательница Кубка России по лыжным гонкам Алина Пеклецова высказалась о том, что может выступить на этапах Кубка мира — 2026/2026.

— Сейчас у тебя психологически какое состояние? Статус есть, отбираться не нужно – только ждать.
— Я сейчас пытаюсь вообще не думать о том, что будет дальше, и не строить ложных ожиданий, которые потом могут не оправдаться. Просто тренируюсь с полной отдачей. Но, что скрывать, мысли о том, что можно попасть на Кубок мира, подбадривают, придают мотивации. Последние годы мы бегали одно и то же, гонки Кубка России в небольшую рутину превратились. Очень хочется отойти от обыденных стартов и проявить себя на международном уровне. Даже если в первом сезоне будут не самые лучшие результаты, то это будет бесценный опыт, — сказала Пеклецова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Бежалось легко». Пеклецова — о втором месте в разделке на 10 км в Ханты-Мансийске