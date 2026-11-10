Пеклецова — о Кубке мира: пытаюсь не строить ложных ожиданий, которые могут не оправдаться

Обладательница Кубка России по лыжным гонкам Алина Пеклецова высказалась о том, что может выступить на этапах Кубка мира — 2026/2026.

— Сейчас у тебя психологически какое состояние? Статус есть, отбираться не нужно – только ждать.

— Я сейчас пытаюсь вообще не думать о том, что будет дальше, и не строить ложных ожиданий, которые потом могут не оправдаться. Просто тренируюсь с полной отдачей. Но, что скрывать, мысли о том, что можно попасть на Кубок мира, подбадривают, придают мотивации. Последние годы мы бегали одно и то же, гонки Кубка России в небольшую рутину превратились. Очень хочется отойти от обыденных стартов и проявить себя на международном уровне. Даже если в первом сезоне будут не самые лучшие результаты, то это будет бесценный опыт, — сказала Пеклецова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.