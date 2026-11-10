Семиков выиграл разделку на 10 км классическим стилем в Ханты-Мансийске, Большунов — 16-й

Российский лыжник Илья Семиков выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках соревнований «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске. Он преодолел дистанцию за 24.12,3.

Вторым стал Алексей Червоткин, отстав от лидера на 7,0. Тройку призёров замкнул Иван Якимушкин (+20,4). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал 16-м (+1.18,9).

«Югория. Первый снег». 10 км классическим стилем. Мужчины. Результаты:

1. Илья Семиков – 24.12,3.

2. Алексей Червоткин – отставание 7,0.

3. Иван Якимушкин +20,4.

4. Иван Горбунов +23,8.

5. Владислав Осипов +28,7.

6. Егор Митрошин +36,1.

7. Андрей Сахаров +53,7.

8. Константин Тиунов +55,9.

9. Матвей Кетов +56,9.

10. Сергей Забалуев +1.04,5…

16. Александр Большунов – 1.18,9