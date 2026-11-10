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Свищёв высказался о публикации норвежских СМИ о выдаче статуса AIN сотрудникам Росгвардии

Свищёв высказался о публикации норвежских СМИ о выдаче статуса AIN сотрудникам Росгвардии
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Председатель Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищёв высказался о публикации в норвежских СМИ о том, что индивидуальный нейтральный статус (AIN) получили действующие сотрудники Росгвардии.

«Я читал этот комментарий. Не знаю, откуда у корреспондентов норвежской прессы такая удивительная информация. Они знают больше, чем знаем мы. Надо не норвежским СМИ верить, а официальной информации от федерации, Министерства спорта и Олимпийского комитета России. Мы всегда очень аккуратно даём информацию, она вся проверенная. А то, что написали норвежцы… Ну, я сразу вижу ошибки. Галиматью какую-то пишут. Одно скажу — информация непроверенная и недостоверная», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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