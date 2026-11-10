Свищёв: в FIS прекрасно знают, что мы за каждого нашего спортсмена будем бороться

Председатель Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищёв высказался о трудностях, с которыми сталкиваются российские лыжники при допуске на международные турниры.

«Мы в текущей непростой ситуации ежедневно с нашими коллегами из FIS общаемся. Они прекрасно знают, что мы за каждого нашего спортсмена, во-первых, несём ответственность, а во-вторых, будем бороться. Мы передали чиновникам FIS, что если надо будет в суде отстаивать — будем в суде отстаивать.

Представители того антироссийского лобби, которое сейчас существует, уже забыли, что такое спорт. Стараются выбить наших сильнейших ребят и девушек. Пишут всё подряд: что было, что не было. Это непростой для наших спортсменов и федерации период. Вроде бы нас допустили, вроде бы мы отпраздновали победу, но не так-то всё и просто. Надо ещё получить статус AIN, подтвердить его, а потом ещё получить визу и разрешение выступать на тех или иных соревнованиях. Ну что это такое?! Спортсмены вместо того, чтобы готовиться к соревнованиям, каждое утро смотрят, а будут ли они допущены к соревнованиям, а дадут ли им визу, а купят ли билеты», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.